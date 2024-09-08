Вибух на автопідприємстві у Києві: зросла кількість загиблих

Станом на 11:10 кількість загиблих на автопідприємстві в Голосіївському районі Києва зросла до 3-х.

Про це інформує Київська міська військова адміністрація.

"Рятувальники деблокували ще одне тіло. На цю хвилину відомо про трьох загиблих. Пошуково-рятувальна операція триває", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 8 вересня після 10-ї години в столиці пролунав вибух. Мер міста Віталій Кличко уточнив, що вибух стався у Голосіївському районі столиці на території автотранспортного підприємств. Внаслідок вибуху частково зруйнована двоповерхова будівля. Влада повідомляла про двох загиблих.

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