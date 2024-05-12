Вибух гранати у Броварах: з'явилися нові деталі

Чоловіку, який підірвав гранату у Броварах, повідомили про підозру. Він виявився рецидивістом та перебував у розшуку.

Про це повідомляє Нацполіція України.

Так, за даними поліції, правопорушник вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини та зберігання наркотичних засобів та на момент вчинення злочину перебував в розшуку.

Нагадаємо, поліцейські Броварського управління поліції отримали виклик щодо хуліганських дій невідомою особою.

Коли вони прибули за вказаною адресою, чоловік кинувся втікати, поліцейський почав його переслідувати, тоді зловмисник кинув гранату у бік правоохоронця.

Станом на 12 травня поліцейський та правопорушник перебувають у лікарні, де їм надається медична допомога. Також поранення отримав і сам 37-річний правопорушник, а саме травму лівої ноги та обох рук.

Раніше повідомлялося, що у місті Борислав на Львівщині 24-річний хлопець підірвав гранату та помер на місці.

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