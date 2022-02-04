Вибори президента Могилянки: під Кабміном студенти вимагають звільнення міністра освіти Шкарлета (фото, відео)

Координатори акції зайшли в приміщення Кабміну.

Студенти Києво-Могилянської академії прийшли до Кабміну з вимогою звільнити міністра освіти Сергія Шкарлета.

Акція стартувала незважаючи на те, що Міносвіти вчора пізно ввечері скасувало наказ про повторні вибори президента Могилянки.

Координатори акції зайшли в приміщення Кабміну.

Про це повідомляє PavlovskyNEWS.

Сам Шкарлет заявив, що за підсумками наради під головуванням прем'єра за участю голови Верховної Ради, нардепів та спільноти НаУКМА досягнуто домовленості щодо відкликання наказу МОН про оголошення повторних виборів президента Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Також було ухвалено рішення про невтручання уряду, зокрема в особі МОН, у зазначену процедуру.

Нагадаємо:

За підсумками другого туру виборів президента НаУКМА, який відбувся 27 січня, голова НАЗЯВО Сергій Квіт отримав 235 голосів (52,80%), а в.о. президента НаУКМА, кандидатка економічних наук, доцентка, в.о. декана факультету економічних наук Олександра Гуменна – 191 голос (42,92%).

Попри визнання могилянською спільнотою, міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявив, що МОН не визнаватиме результати виборів в НаУКМА . І 2 лютого Міністерство освіти та науки оголосило конкурс на зайняття посади президента Києво-Могилянської академії.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук надіслав звернення до міністра освіти і науки Сергія Шкарлета з вимогою обґрунтувати відмову МОН визнавати результати виборів президента Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Студенти Києво-Могилянської академії підтримали безстроковий страйк через невизнання з боку Міністерства освіти та науки України результатів виборів президента НаУКМА.

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