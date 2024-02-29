Вибіг з кафе на вулицю та втік: у Києві загубився трирічний хлопчик

Відшукати маленького втікача допомогли перехожі, які побачили його неподалік від станції метро та передали поліціянтам.

У Києві загубився трирічний хлопчик, він втік від мами, коли вони сиділи у кафе.

Про це повідомила поліція Києва.

"Жінка загубила сина, коли перебувала у кафе – хлопчик вибіг з приміщення на вулицю та втік. Відшукати маленьку згубу допомогли перехожі, які побачили його неподалік станції метро та передали правоохоронцям", – розповіли у поліції.

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У четвер, 29 лютого, на спецлінію 102 звернулась розгублена жінка та повідомила, що з приміщення кафе у Подільському районі вибіг та втік в невідомому напрямку її трирічний син. На розшук дитини були орієнтовані усі патрулі Подільського району та співробітники сектору ювенальної превенції.

Невдовзі маленького знайду розшукали. Як виявилось, перехожі побачили дитину на вулиці та відвели хлопчика до поліцейських. На щастя, за час короткої "пподорожі" з малюком нічого не сталось.

З матір’ю хлопчика ювенальні правоохоронці проведуть профілактичну бесіду. Поліцейські дякують небайдужим мешканцям Києва за проявлену пильність та увагу, а батькам радять краще пильнувати за своїми дітьми, задля недопущення подібних випадків в майбутньому.

Нагадаємо, на Київщині службовий пес розшукав немовля, яке п’яний батько виніс з дому.

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