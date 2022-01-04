Весняна погода у Києві: найближчими днями в столиці прогнозують потепління та дощі

Весняна погода у Києві: найближчими днями в столиці прогнозують потепління та дощі

Температура повітря підніметься до +8 градусів.

У Києві найближчими днями, з 4 по 6 січня, прогнозують потепління і "весняну" погоду. Очікується, що температура повітря підніметься до +8 градусів, також підуть дощі.

Про це повідомляє сайт Sinoptik.

Так, у вівторок, 4 січня, ввечері піде невеликий дощ. Температура повітря ввечері +3 +2 градуси. Вітер південний, 2 м/с.

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У середу, 5 січня, потеплішає. Температура повітря +3 +8 градусів. Хмарна погода буде триматися весь день. Зранку дощ припиниться, вдень піде знову, а ближче до вечора буде слабшати.

У четвер, 6 січня, також буде хмарно, але без опадів. Температура повітря +2 +5 градусів. Вітер західний, 3 м/с.

Відзначимо, що у Києві 3 січня зафіксували температурний рекорд. Вперше за 142 роки середньодобова температура повітря становила +4,3°С.

Sinoptik.ua

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