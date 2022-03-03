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Весілля в перерві між обстрілами: у Києві за законами воєнного стану одружилися поліцейський з журналісткою

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Весілля в перерві між обстрілами: у Києві за законами воєнного стану одружилися поліцейський з журналісткою

Із традиційних весільних атрибув на церемонії були фата нареченої, обручки, букет та шампанське.

2 березня в Києві, який борониться від обстрілів російських окупантів, одружилися начальник управління патрульної поліції Києва Юрій Зозуля та генеральна продюсерка інформаційного мовлення Суспільного мовлення Ангеліна Карякіна.

"В цей нелегкий для країни час, ми повинні пристосовуватися до цих дурних обставин, які навкруги нас. Ракети, бомби, арта, танки, кров і смерть. І це в 2022 році і на нашій Богом даній землі! Тому за законами воєнного стану, я як командир підрозділу засвідчив шлюб мого підлеглого та побратима Юрія Зозулі та його нареченої Ангеліни Карякіної! Документ, підпис, печатка - надаю! Вітаю друзі, будьте щасливі! І пройдіть усю війну та залиштесь живі! Люблю Вас. Тримаємо стрій!", - зазначив начальник Департаменту патрульної поліції Нацполіції, полковник поліції Євгеній Жуков, який засвідчив факт укладання шлюбу.

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"Україна, за яку ми воюємо, - це ЦНАПи та РАСЦи, які надають адмінпослуги посеред війни. Наприклад, оперативно реєструють шлюб журналістки та поліцейського, аби відпустити їх далі працювати. Україна, за яку ми воюємо, - це голова патрульної поліції, кіборг Євгеній Жуков, який за законами воєнного стану - як командир поліцейського, бере і засвідчує шлюб, влаштовуючи 5-хвилинне свято посеред війни", - написала Карякіна у Facebook.

Вона також подякувала людям, які допомогли в зачиненому місті знайти обручки та весільний букет.

"Це чудові люди, які пригостили шампанським і їжею у перерві між приготуванням наборів для військових та поліцейських. Любов", - зазначила Карякіна.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 5840 осіб,
  • літаків – 30, 
  • гелікоптерів – 31, 
  • танків ‒ до 211, 
  • бойових броньованих машин ‒ 862, 
  • артилерійських систем – 85, 
  • засоби ППО - 9,
  • РСЗВ - 40, 
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 
  • легкі швидкісні катери – 2 одиниці, 
  • автомобільної техніки - 355. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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