Весілля в перерві між обстрілами: у Києві за законами воєнного стану одружилися поліцейський з журналісткою

Весілля в перерві між обстрілами: у Києві за законами воєнного стану одружилися поліцейський з журналісткою

Із традиційних весільних атрибув на церемонії були фата нареченої, обручки, букет та шампанське.

2 березня в Києві, який борониться від обстрілів російських окупантів, одружилися начальник управління патрульної поліції Києва Юрій Зозуля та генеральна продюсерка інформаційного мовлення Суспільного мовлення Ангеліна Карякіна.

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"В цей нелегкий для країни час, ми повинні пристосовуватися до цих дурних обставин, які навкруги нас. Ракети, бомби, арта, танки, кров і смерть. І це в 2022 році і на нашій Богом даній землі! Тому за законами воєнного стану, я як командир підрозділу засвідчив шлюб мого підлеглого та побратима Юрія Зозулі та його нареченої Ангеліни Карякіної! Документ, підпис, печатка - надаю! Вітаю друзі, будьте щасливі! І пройдіть усю війну та залиштесь живі! Люблю Вас. Тримаємо стрій!", - зазначив начальник Департаменту патрульної поліції Нацполіції, полковник поліції Євгеній Жуков, який засвідчив факт укладання шлюбу.

"Україна, за яку ми воюємо, - це ЦНАПи та РАСЦи, які надають адмінпослуги посеред війни. Наприклад, оперативно реєструють шлюб журналістки та поліцейського, аби відпустити їх далі працювати. Україна, за яку ми воюємо, - це голова патрульної поліції, кіборг Євгеній Жуков, який за законами воєнного стану - як командир поліцейського, бере і засвідчує шлюб, влаштовуючи 5-хвилинне свято посеред війни", - написала Карякіна у Facebook.

Вона також подякувала людям, які допомогли в зачиненому місті знайти обручки та весільний букет.

"Це чудові люди, які пригостили шампанським і їжею у перерві між приготуванням наборів для військових та поліцейських. Любов", - зазначила Карякіна.