Верховний суд остаточно заборонив забудову Протасового Яру у Києві

Постанова Верховного суду означає, що питання вже неможливо переглянути в українських судах і скасування рішення Київради 2007 року остаточне.

Верховний суд скасував рішення Київради 2007 року, згідно з яким ділянку в Протасовому Яру із територій зелених насаджень перевели до категорії земель житлової та громадської забудови.

Про це повідомили в організації “Захистимо Протасів Яр”.

Суди визнали, що рішення 2007 року були незаконними, тому що передача землі під забудову суперечила інтересам громади, а громадські слухання щодо цього не проводились.

Крім того територія входить до Центрального історичного ареалу міста Києва та зони охоронюваного ландшафту, а тому дозволяти її забудовувати міськрада не мала б. Верховний суд не переглядав справу по суті, оскільки прийшов до висновку, що права компаній забудовників не порушуються скасуванням рішення.

Постанова Верховного суду означає, що питання вже неможливо переглянути в українських судах і скасування рішення Київради 2007 року остаточне.

Нагадаємо, у Києві вандали знищили дуб у пам’ять про загиблого Романа Ратушного. Роман Ратушний від перших днів повномасштабної війни долучився спершу до лав територіальної оборони Києва, а потім воював як розвідник у складі 93-ї механізованої бригади "Холодний Яр". До повномасштабного вторгнення Роман очолював громадську ініціативу "Захистимо Протасів Яр". Активіст разом з однодумцями боровся проти будівництва багатоповерхівок у парковій зоні Києва.

Щиро любив Київ і до останнього боровся за справедливість: історія Романа Ратушного

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