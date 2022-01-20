Вербували дівчат у будинки розпусти Стамбула: під Києвом викрили міжнародний канал торгівлі людьми (фото, відео)

За день дівчата обслуговували від п'яти до семи клієнтів.

Під Києвом викрили міжнародний канал торгівлі людьми. Дівчат вербували у будинки розпусти Стамбула.

Молодим жінкам, які мали досвід роботи в модельному бізнесі, пропонували роботу ескорту з подальшим наданням сексуальних послуг. Їх чекала або робота в будинках розпусти або обслуговування клієнтів на курортних віллах.

Про це повідомляє поліція Київської області.

За кордон відправили понад 30 осіб. Злочинну схему викрили саме під час спроби відправки за кордон ще двох дівчат.

Організували так званий бізнес 38 та 42-річна мешканки Бориспільщини. Жінки мали широкі зв’язки за кордоном, в тому числі у розважальній сфері. Працював злочинний дует понад рік. Одна із координаторок підшукувала жінок та займалась вербуванням, а інша відповідала за логістику, документи та фінанси.

Трафікери розміщували оголошення щодо високооплачуваної роботи за кордоном для жінок. Заробітну плату пропонували у розмірі 5 тисяч доларів за два тижні. Жертвами зловмисниць ставали студентки, які потрапили у складне матеріальне становище. Лиходійки ж пропонували працевлаштування з подальшим наданням сексуальних послуг у місті Стамбул та швидкий заробіток.

Зловмисники забезпечували дівчат квитком на літак та житлом у бюджетних готелях. За день дівчата обслуговували від п'яти до семи клієнтів.

Під час обшуків правоохоронці вилучили речові докази і чорнові записи, які свідчать про те, що за кордон відправили понад 30 осіб. Вік дівчат становив від 20 до 30 років. Кожна "робітниця" віддавала працедавцям до 50% заробітку. За рекламу своїх послуг за кордоном дівчата сплачували окремо. У трафікерів вилучили чорну бухгалтерію, де на кожну із дівчат було заведено профайл з обліком витрачених коштів на житло, транспорт, рекламу та відсоток, який організатори вже відшкодували.

Наразі 38-річну організаторку правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення підозри другій фігурантці.

За скоєне організаторкам бізнесу загрожує ув’язнення на строк від п’яти до 12 років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, у Києві затримали 62-річного чоловіка, який два дні незаконно утримував, ґвалтував та бив 25-річну дівчину.

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