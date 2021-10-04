"Вентиляція у підлозі": Києвом курсує тролейбус №27 з дірками, прикритими сіткою (з'явилося відео)

Через великі дірки видно асфальт.
Києвом курсує тролейбус №27 з дірками у підлозі, прикритими металевою сіткою.
Через великі дірки видно асфальт.
Про це повідомив "Оперативний" та оприлюднив відео.
Через такі дірки пасажири можуть запросто травмуватися.
"Кращій вентиляції у кращому транспорті Києва бути. Тролейбус №27", - йдеться у дописі під відео.
Кращій вентиляції у кращому транспорту Києва бути. Тролейбус #27Опубліковано Оперативний Пʼятниця, 1 жовтня 2021 р.
Нагадаємо, у Києві біля Лаври двоє п'яних хлопців розбили скло у тролейбусі, а потім побили водія і перехожого через зауваження.