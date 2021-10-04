"Вентиляція у підлозі": Києвом курсує тролейбус №27 з дірками, прикритими сіткою (з'явилося відео)

"Вентиляція у підлозі": Києвом курсує тролейбус №27 з дірками, прикритими сіткою (з'явилося відео)

Через великі дірки видно асфальт.

Києвом курсує тролейбус №27 з дірками у підлозі, прикритими металевою сіткою.

Через великі дірки видно асфальт.

Про це повідомив "Оперативний" та оприлюднив відео.

Через такі дірки пасажири можуть запросто травмуватися.

"Кращій вентиляції у кращому транспорті Києва бути. Тролейбус №27", - йдеться у дописі під відео.

Кращій вентиляції у кращому транспорту Києва бути. Тролейбус #27 Опубліковано Оперативний Пʼятниця, 1 жовтня 2021 р.

Нагадаємо, у Києві біля Лаври двоє п'яних хлопців розбили скло у тролейбусі, а потім побили водія і перехожого через зауваження.

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