"Велике будівництво" Київської обхідної розпочне підрядник, який будував Євротунель під Ла-Маншем

"Велике будівництво" Київської обхідної розпочне підрядник, який будував Євротунель під Ла-Маншем

Будівництво розпочнеться 2022-го.

Тендер на будівництво першої ділянки Київської обхідної дороги, яке стартує вже цього року, виграла найбільша будівельна компанія США - Bechtel Overseas Corporation.

Про це повідомляє у Facebook міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, розповідаючи про плани програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" на 2022 рік.

"Хочу нагадати, що саме Bechtel будувала дамбу Гувера, систему метрополітену у Сан-Франциско, Афінах, Ер-Ріяді. ЇЇ ефективний менеджмент відіграв критичну роль в успішному завершенні будівництва Євротунелю під протокою Ла-Манш, а також нового безпечного конфайнменту на території Чорнобильської АЕС", — прокоментував результати тендеру очільник Мінінфраструктури.

Цього року, за словами міністра, починається капітальний ремонт судноплавних шлюзів на Дніпрі, зокрема Київського, Каховського, Кременчуцького, Середньодніпровського та Запорізького. Це, на думку Кубракова, дозволить відродити судноплавний потенціал головний річки країни.

Серед планів міністр також зазначив одну із наймасштабніших за часи Незалежності закупівель нового рухомого складу для Укрзалізниці.

"Це сучасний і комфортний рухомий склад українського виробництва, на кшталт того, яким вже користуються пасажири рейсу Київ — Ужгород. Паралельно триває процес закупівлі рухомого складу для проєкту Kyiv City Express", — зазначив Кубраков.

Серед проєктів у дорожній сфері міністр також виділив завершення цьогоріч оновлення обходу Харкова, який розвантажить місто від транзитного транспорту.

"Звісно ж, усі перелічені вище інфраструктурні проєкти — це лише мала частина того, що буде зроблено у 2022 році, однак дає загальне враження щодо системності та різноплановості нашого підходу до розбудови країни", — зазначив міністр.

Нагадаємо, нещодавно заступник керівника Офісу президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко зазначив, що цього року в межах цієї програми буде реалізовано 715 об’єктів.