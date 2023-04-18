"Велика вода" у Києві: чи загрожує столиці масштабне затоплення

Станом на 18 квітня у Києві є підтоплення. Втім, в ДСНС запевняють, що катастрофічного і масштабного затоплення столиці не відбудеться.

Про це повідомив керівник відділу гідрологічних прогнозів "Укргідрометцентру" ДСНС Ілля Перевозчиков, пише "УНІАН".

"Щодо Києва, сьогодні на ранок ми фіксуємо стабілізацію, навіть зниження рівня води. Ті затоплення, які зараз фіксуються, – це вже є один із максимальних рівнів, що може бути. Катастрофічного та масштабного затоплення не буде", - сказав Перевозчиков.

За словами пресофіцера ДСНС Олександра Хорунжого, "точно не буде маштабних затоплень".

Нагадаємо, у Києві пік паводку очікується 22 квітня. Під загрозою підтоплень опинилися ті місця, куди вже дісталася "велика вода". Зокрема, це острів Труханів, парк Муромець, садово-дачна забудова Воскресенських Садів, Русанівських Садів, Осокорків, Позняків тощо.

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