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Велика вода під Києвом: затопило переправу до Іванкова (фото)

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Велика вода під Києвом: затопило переправу до Іванкова (фото)

Фото: Андрій Нєбитов

Переправу на автодорозі Київ - Овруч підтоплено.

У селищі Іванків під Києвом розмило дамбу місцевого ставка. Через сильні опади вода затопила вулиці Іванкова, а також тимчасову переправу.

Про це повідомили у пресслужбі Київської ОВА, а також керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

У повідомленні ОВА наголошують, що внаслідок опадів у річці Тетерів піднявся рівень води. Тимчасову переправу на автодорозі Київ - Овруч підтоплено.

"Станом на ранок 14 квітня міст закритий для пересування будь-якої транспортної техніки. Об'їзд цієї ділянки здійснюється через с. Кухарі", - йдеться у дописі. 

© Андрій Нєбитов
Фото: Андрій Нєбитов

Тим часом Андрій Нєбитов наголосив, що ситуація зі стихійним лихом лишається напруженою, адже розмило дамбу Іванкова.

"Закликаємо громадян бути обережними. Поліція забезпечує правопорядок та громадянам подолати наслідки стихійного лиха", - звернувся керівник поліції Київщини.

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Нагадаємо, синоптики попереджають про небезпечні гідрологічні явища під Києвом. Оголошено І рівень небезпеки. Через збільшений рівень водопілля внаслідок опадів у Києві прогнозують підтоплення окремих територій.

Велика вода затоплює територію набережних у Києві. Під воду пішли декілька прогулянкових зон, які розташовані поблизу Дніпра. Рівень води різко збільшився біля моста Метро.

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Дата публікації
Перегляди
1009
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