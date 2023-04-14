Велика вода під Києвом: затопило переправу до Іванкова (фото)

У селищі Іванків під Києвом розмило дамбу місцевого ставка. Через сильні опади вода затопила вулиці Іванкова, а також тимчасову переправу.

Про це повідомили у пресслужбі Київської ОВА, а також керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

У повідомленні ОВА наголошують, що внаслідок опадів у річці Тетерів піднявся рівень води. Тимчасову переправу на автодорозі Київ - Овруч підтоплено.

"Станом на ранок 14 квітня міст закритий для пересування будь-якої транспортної техніки. Об'їзд цієї ділянки здійснюється через с. Кухарі", - йдеться у дописі.

Фото: Андрій Нєбитов

Тим часом Андрій Нєбитов наголосив, що с итуація зі стихійним лихом лишається напруженою, адже розмило дамбу Іванкова.

" Закликаємо громадян бути обережними. Поліція забезпечує правопорядок та громадянам подолати наслідки стихійного лиха", - звернувся керівник поліції Київщини.

Нагадаємо, с иноптики попереджають про небезпечні гідрологічні явища під Києвом. Оголошено І рівень небезпеки. Через збільшений рівень водопілля внаслідок опадів у Києві прогнозують підтоплення окремих територій.

Велика вода затоплює територію набережних у Києві. Під воду пішли декілька прогулянкових зон, які розташовані поблизу Дніпра. Рівень води різко збільшився біля моста Метро.

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