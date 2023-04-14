Велика вода під Києвом: затопило переправу до Іванкова (фото)

Переправу на автодорозі Київ - Овруч підтоплено.
У селищі Іванків під Києвом розмило дамбу місцевого ставка. Через сильні опади вода затопила вулиці Іванкова, а також тимчасову переправу.
Про це повідомили у пресслужбі Київської ОВА, а також керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.
У повідомленні ОВА наголошують, що внаслідок опадів у річці Тетерів піднявся рівень води. Тимчасову переправу на автодорозі Київ - Овруч підтоплено.
"Станом на ранок 14 квітня міст закритий для пересування будь-якої транспортної техніки. Об'їзд цієї ділянки здійснюється через с. Кухарі", - йдеться у дописі.
Тим часом Андрій Нєбитов наголосив, що ситуація зі стихійним лихом лишається напруженою, адже розмило дамбу Іванкова.
"Закликаємо громадян бути обережними. Поліція забезпечує правопорядок та громадянам подолати наслідки стихійного лиха", - звернувся керівник поліції Київщини.
Нагадаємо, синоптики попереджають про небезпечні гідрологічні явища під Києвом. Оголошено І рівень небезпеки. Через збільшений рівень водопілля внаслідок опадів у Києві прогнозують підтоплення окремих територій.
Велика вода затоплює територію набережних у Києві. Під воду пішли декілька прогулянкових зон, які розташовані поблизу Дніпра. Рівень води різко збільшився біля моста Метро.