Велика вода на Київщині: через небезпеку підтоплень рятувальники працюють у цілодобовому режимі (фото, відео)

Співробітники ДСНС рятують людей і тварин та мотопомпами відкачують воду.

На території Київської області на вечір 14 квітня зафіксовано локальні підтоплення у Вишгородському, Броварському та Бучанському районах.

Рятувальники постійно здійснюють моніторинг підняття рівня води.

Співробітники ДСНС рятують людей і тварин та мотопомпами відкачують воду.

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Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Київській області.

Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко провів екстрену виїзну нараду поблизу підтопленого мосту в селищі Іванків Вишгородського району, де 13 квітня через розмиття дамби підтопило вулиці й деякі житлові будинки.

Голова КОВА визначив напрямки, які здійснюються спільно з органами місцевої влади та рятувальниками, аби стабілізувати ситуацію.

Зараз на підтопленій ділянці дороги проводяться роботи з облаштування насипного переїзду та понтону.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, наприкінці квітня та на початку травня очікуються рясні дощі. Через збільшений рівень водопілля внаслідок опадів у Києві прогнозують підтоплення окремих територій.

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