Велика вода на Київщині: через небезпеку підтоплень рятувальники працюють у цілодобовому режимі (фото, відео)

Співробітники ДСНС рятують людей і тварин та мотопомпами відкачують воду.
На території Київської області на вечір 14 квітня зафіксовано локальні підтоплення у Вишгородському, Броварському та Бучанському районах.
Рятувальники постійно здійснюють моніторинг підняття рівня води.
Співробітники ДСНС рятують людей і тварин та мотопомпами відкачують воду.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Київській області.
Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко провів екстрену виїзну нараду поблизу підтопленого мосту в селищі Іванків Вишгородського району, де 13 квітня через розмиття дамби підтопило вулиці й деякі житлові будинки.
Голова КОВА визначив напрямки, які здійснюються спільно з органами місцевої влади та рятувальниками, аби стабілізувати ситуацію.
Зараз на підтопленій ділянці дороги проводяться роботи з облаштування насипного переїзду та понтону.
Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, наприкінці квітня та на початку травня очікуються рясні дощі. Через збільшений рівень водопілля внаслідок опадів у Києві прогнозують підтоплення окремих територій.
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