Вдавав із себе за співробітника СБУ та тероризував іноземців: у Києві чоловіку загрожує до 8 років за ґратами

Вдавав із себе за співробітника СБУ та тероризував іноземців: у Києві чоловіку загрожує до 8 років за ґратами

Серед організаторів схеми - ще один громадянин України, який є уродженцем Сирії.

Співробітники СБУ у співпраці із Нацполіцією та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури вручили підозру ще одному члену шахрайського угруповання, яке шантажувало іноземців.

Чоловік вдавав із себе співробітника СБУ і вимагав гроші від іноземців, що перебувають в Україні. За попередньою інформацією, він зі спільниками погрожував людям депортацією, якщо ті не дадуть їм хабар.

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Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Згідно з повідомленням, серед організаторів схеми - ще один громадянин України, який є уродженцем Сирійської Арабської Республіки.

"СБУ задокументувала, що він переконав громадянку Марокко у необхідності передати йому гроші начебто для співробітників Служби безпеки України. Усе це нібито для того, щоб не допустити анулювання документів, які дають право на постійне проживання на території України, і щоб не вживати заходів щодо депортації її чоловіка", - йдеться у повідомленні.

Зловмисника затримали на гарячому під час отримання коштів. Наразі обом чоловікам повідомлено про підозру. Вирішуються питання про обрання запобіжного заходу.

Кримінальне провадження триває. Воно відкрито за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 190 (шахрайство); ч. 4 ст. 27 (види співучасників); ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Нагадаємо, киянка відкрила у центрі Львові фальшивий обмінник валют і вкрала в чоловіка 19 тисяч доларів.

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