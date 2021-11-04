Вдарив жінку в обличчя та погрожував пасажирам пістолетом: туристові з Ізраїлю загрожує 7 років в'язниці за бійку в метро Києва

Вдарив жінку в обличчя та погрожував пасажирам пістолетом: туристові з Ізраїлю загрожує 7 років в'язниці за бійку в метро Києва

Бен-Шимулю висунено звинувачення у злісному хуліганстві та погрозах.

32-річний ізраїльтянин Йосеф Бен-Шимуль, який перебуває в Україні у статусі туриста, звинувачується у побитті пасажирів київського метрополітену, здійсненому у вересні 2021 року. Йому загрожує позбавлення волі терміном від 3 до 7 років. Про це стало відомо у четвер, 4 листопада, передає видання "Вісті. Ізраїль російською".

Бен-Шимулю висунено звинувачення у злісному хуліганстві та погрозах. Сам він стверджує, що зазнав нападу з боку кількох пасажирів і діяв у рамках самооборони. Його близькі повідомили кореспонденту Ynet про те, що ізраїльтянинові обіцяли закрити справу, вимагаючи за це 40 тисяч доларів.

Йосеф Бен-Шимуль, узятий під варту одразу після інциденту, перебуває у слідчому ізоляторі. Він прибув до України як турист, закохався у місцеву дівчину та тимчасово проживав у Києві.

За версією ізраїльського туриста, конфлікт у поїзді київського метро почався з того, що пасажирка штурхнула його, крикнувши Йосефу, що він загороджує їй прохід. У відповідь ізраїльтянин штовхнув жінку. На допомогу їй кинулися кілька пасажирів, які почали бити Бен-Шимуля. Той витяг монтажний пістолет, який використовується для забивання цвяхів, і вибіг із вагона.

Інцидент був знятий камерами спостереження. Після нетривалого переслідування правоохоронці затримали Йосефа Бен-Шимуля. Йому інкримінують злісне хуліганство та погрози, незаконне носіння зброї та порушення порядку у громадському транспорті. Мінімальне покарання за ці злочини – 3 роки позбавлення волі, максимальне – 6 років.

Бен-Шимуль спочатку вдався до послуг громадської адвокатури, але потім найняв приватного адвоката. На засіданні суду він заявив, що став жертвою нападу. Він також наголосив, що монтажний пістолет був куплений у торговому центрі перед поїздкою у метро.

Близькі Йосефа повідомили, що його кілька разів було позбавлено можливості бути присутнім на засіданні суду. Його українська подруга заявила кореспондентові Ynet, що Бен-Шимуль не отримує допомоги від посольства Ізраїлю у Києві. За її словами, жоден ізраїльський дипломат не відвідав його у слідчому ізоляторі. "Його ніби ховають, - сказала дівчина. - Він не повинен сидіти у в'язниці".

За інформацією Ynet, останнім часом у Києві за схожих обставин було заарештовано кількох громадян Ізраїлю. Усіх було звільнено з-під варти після сплати адміністративного штрафу.

Нагадаємо, у Києві на станції метро "Оболонь" чоловік вдарив співробітницю метрополітену.

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