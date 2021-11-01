Вдарив та відібрав телефон: у Києві молодик напав на підлітка (фото)

Вдарив та відібрав телефон: у Києві молодик напав на підлітка (фото)

Нападнику загрожує від чотирьох до шести років позбавлення волі.

У Києві молодик напав на підлітка.

Нападник вдарив 17-річного хлопця та відібрав у нього телефон.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

До чергової частини Дарницького управління поліції надійшла інформація про грабіж. Заявниця повідомила, що біля будинку на вулиці Волго-Донській невідомий силою відібрав у її 17-річного сина телефон.

Під час патрулювання території району увагу екіпажу поліцейських, які отримали орієнтування про злочин, привернув підозрілий хлопець. Побачивши патрульне авто, незнайомець одразу змінив напрямок руху та намагався втекти. Поліцейські наздогнали хлопця та провели поверхневу перевірку.

"У ході перевірки правоохоронці виявили у порушника мобільний телефон, походження якого він не зміг пояснити. Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу територіального підрозділу, яка задокументувала правопорушення. Слідчі вилучили у 20-річного киянина речовий доказ – телефон, який належить потерпілому та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні поліції.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції за погодженням із окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж.

До суду направлено клопотання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує від чотирьох до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві група малолітніх пограбувала 13-річного підлітка.

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