Вдарив палицею і підпалив разом із будинком: на Київщині чоловік вбив товариша через ревнощі

Вдарив палицею і підпалив разом із будинком: на Київщині чоловік вбив товариша через ревнощі

Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

У селі Рожни на Київщині 45-річний чоловік через ревнощі забив 48-річного товариша до смерті палицею, а потім підпалив його тіло разом із будинком.

Про це 25 січня повідомила пресслужба Національної поліції у Київській області.

Під час експертизи було встановлено, що не вогонь став причиною смерті чоловіка - на голові виявили багаточисленні травми.

З'ясувалося, що перед трагедією до померлого в гості прийшли товариш із супутницею. Компанія розпивала спиртні напої. Під час застілля гість приревнував знайому до господаря оселі, тому між ними виник конфлікт. Ревнивець схопив дерев'яну палицю і декілька разів вдарив товариша по голові, а потім відтягнув тіло до іншої кімнати і підпалив.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч.1 ст.115 та ч.2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п'ятнадцяти років.

Нагадаємо, що у Києві таксист побив пасажира, який попросив увімкнути радіо "Маямі". Після удару таксиста хлопець знепритомнів.

Національна поліція України

Національна поліція України

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