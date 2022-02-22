Вдарив ножем вагітну дружину: у Боярці затримали лиходія (фото, відео)

З пораненням грудної клітки 31-річну потерпілу доправили до Київської обласної клінічної лікарні, де її прооперували.

У Боярці під Києвом затримали лиходія, який вдарив ножем свою вагітну дружину.

З пораненням грудної клітки 31-річну потерпілу доправили до Київської обласної клінічної лікарні, де її прооперували.

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Про це повідомляє поліція Київської області.

"20 лютого біля одного із супермаркетів міста Боярка 34-річний чоловік завдав своїй цивільній дружині тілесні ушкодження. Про це до поліції повідомив охоронець крамниці. На місце події відразу приїхали поліцейські та медики", - йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці встановили, що вночі вагітна жінка спільно зі своїм співмешканцем, уродженцем Маріуполя, перебували біля крамниці. Між чоловіком та групою незнайомих молодиків виник конфлікт, під час якого виходець зі Сходу дістав ніж та замахнувся. З’ясувалось, що чоловік вдарив ножем свою цивільну дружину.

З пораненням грудної клітки 31-річну потерпілу доставили до Київської обласної клінічної лікарні, де її прооперували.

Нині чоловіка затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. У його крові виявили 2,1 проміле алкоголю.

Поліцейські вилучили ніж, як речовий доказ, та направили для проведення експертизи.

Опубліковано Поліція Київської області Вівторок, 22 лютого 2022 р.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Шевченківському районі Києва невідомі вистрілили у будівлю з РПГ-26.

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