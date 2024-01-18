Вдарив ножем у живіт та втік: у Києві чоловік тяжко поранив колишню дружину (фото)

П'яний зловмисник прийшов до оселі, де ексдружина мешкає з донькою, з порога вдарив жінку декілька разів ножем у живіт та втік.

У Києві поліціянти затримали чоловіка, який тяжко поранив свою колишню дружину. Він декілька разів вдарив жінку ножем.

Про це повідомляє поліція Києва.

"Інформація про завдавання ножового поранення жінці надійшла до Дніпровського управління поліції. На місце події терміново прибули лікарі екстреної медичної допомоги, патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції", - йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці встановили, що жінку під час з’ясування стосунків поранив чоловік, з яким вони останнім часом живуть окремо.

"Зловмисник, перебуваючи напідпитку, прийшов до оселі, де наразі мешкає його колишня дружина з донькою. Коли жінка відкрила двері, екс-чоловік вдарив її декілька разів ножем у живіт та втік, залишивши знаряддя злочину на підлозі. Медики госпіталізували потерпілу, а слідчо-оперативна група вилучила знаряддя злочину – ніж та інші речові докази", –розповіла слідча Дніпровського управління поліції Карина Грані.

Знаряддя злочину

Оперативний черговий передав орієнтування на зловмисника нарядам поліції і протягом години патрульні поліцейські спільно з оперативниками територіального підрозділу встановили місцеперебування підозрюваного та затримали його.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження.

У Києві чоловік тяжко поранив колишню дружину / Фото: Поліція Києва / Facebook

Поліцейські затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тепер чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у місті Тетіїв Білоцерківського району Київської області побилися дві 14-річні ліцеїстки. Місцеві пабліки повідомляють, що бійка сталася через хлопця. Одна з дівчат поводилася з особливою жорстокістю та била суперницю ногами по голові та в обличчя, коли та вже лежала на снігу.

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