Вдарив ножем у груди: у Києві затримано чоловіка, який смертельно травмував незнайомця

Медики госпіталізували 32-річного потерпілого, який від отриманих травм помер у лікарні.

У Києві поліція затримала чоловіка, який смертельно травмував незнайомця. Під час бійки зловмисник завдав потерпілому ножове поранення, від якого чоловік помер у лікарні.

Про це повідомляє поліція Києва.

До поліції Києва надійшло повідомлення від лікарів швидкої про те, що на вулиці вони виявили чоловіка з пораненням грудної клітини. За вказаною адресою, для з’ясування усіх обставин, терміново прибула слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції.

Правоохоронці встановили, що потерпілий отримав тяжке поранення під час бійки з малознайомим чоловіком. У ході конфлікту зловмисник вдарив ножем чоловіка у груди. Медики госпіталізували 32-річного потерпілого, який від отриманих травм помер у лікарні.

Під час розшукових заходів поліцейські викрили нападника. Ним виявився місцевий мешканець, 1980 року народження. Слідчі затримали його та вилучили ймовірне знаряддя злочину – ніж.

За цим фактом слідчі територіального підрозділу за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури м. Києва повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

Зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві чоловік погрожував перехожому автоматом та зустрів поліцейських з катаною у руках.

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