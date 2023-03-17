Вдарив молотком по голові: у Києві молодик намагався вбити свою бабусю

Жінка в поважному віці рятувалася, зачинившись у квартирі з онукою.

У Києві поліцейські затримали 22-річного чоловіка, який намагався вбити свою бабусю. Інцидент стався в багатоповерхівці Деснянського району. Правоохоронців викликали місцеві мешканці, почувши звуки бійки.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Києва.

"...з'ясували, що 22-річний онук посварився з родичкою та декілька разів вдарив жінку молотком по голові. На щастя, потерпіла встигла зачинитись у квартирі разом зі своєю меншою онукою до приїзду поліції", - йдеться в повідомленні.

Коли патрульні приїхали на місце інциденту, нападник перебував у зачиненому тамбурі. Поліцейські намагалися вмовити його вийти, однак чоловік відмовився. Ба більше, він іще й почав вибивати двері квартири. У результаті рятувальники зрізали замок, після чого зловмисника затримали.

Раніше ми повідомляли, що у Великій Британії 19-річний хлопець потрапив під суд за вбивство своєї бабусі-мільйонерки, 69-річної Сью Еддіс. Вона була власницею двох ресторанів.

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