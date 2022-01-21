Вдарить мороз -13 градусів: на коли синоптики прогнозують різке похолодання в Києві

Вдарить мороз -13 градусів: на коли синоптики прогнозують різке похолодання в Києві

Добряче приморозить вже цієї неділі.

У Києві наступного тижня синоптики прогнозують різке похолодання. Очікується, що 24-25 січня температура повітря опуститься до -13 градусів.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Добряче приморозить також в неділю, 23 січня. Стовпчики термометрів вночі покажуть -7 -9 градусів, вдень -3 -5 градусів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

В понеділок, 24 січня, вдень прогнозують -5 -7 градусів, вночі -11 -13 градусів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Без істотних опадів. Така сама температура триматиметься і у вівторок, 25 січня.

Нагадаємо, що сьогодні, 21 січня, у столиці очікується сильний вітер та ожеледиця. Оголошено перший рівень небезпеки (жовтий). У Києві очікується на дорогах ожеледиця, вдень пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Прогноз погоди на 24 січня / Укргідрометцентр

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