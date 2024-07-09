Якою ракетою окупанти били по "Охматдиту": СБУ отримала неспростовні докази (фото)

На місці прильоту виявили безліч деталі, зокрема - двигун від ракети та її серійний номер.

Служба безпеки України отримала нові докази, які підтверджують, що російські окупанти вдарили по київській лікарні “Охматдит” ракетою Х-101. На місці трагедії слідчі виявили уламок двигуна.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як зазначається, слідчі отримали ще один доказ, що окупанти вдарили по дитячій лікарні ракетою Х-101 - на місці трагедії знайдено уламок двигуна. Крім того, знайшли ще:

уламок механізму розкриття крил ракети Х-101;

уламок блоку постановки завад ракети Х-101;

середню частину корпусу крилатої ракети Х-101;

обтікач хвостового відсіку і уламок гідроблоку крилатої ракети Х-101;

уламки кожуха двигуна крилатої ракети Х-101 із відображенням інвентарного (внутрішня сторона) та серійного номерів (зовнішня сторона).

“Слідчо-оперативна група СБУ працює на місці трагедії з перших хвилин і робить усе можливе, щоб зібрати кожен речовий доказ. Висновки експертів однозначні – це був цілеспрямований удар рашистів. Про це свідчать не тільки уламки ракети, знайдені на місці удару, але й аналіз даних траєкторії польоту, характер завданих пошкоджень, а також велика кількість відео- і фотоматеріалів. Підтверджують цілеспрямований ракетний удар рф в тому числі характер руйнувань (повністю знищено двоповерховий корпус лікарні, навколишні будівлі мають значні ушкодження), притаманний саме для бойової частини Х-101 (400 кг). Руйнування в жодному разі не могли бути спричинені ЗРК NASAMS, бойові частини ракет до якої приблизно в 20 разів менш потужні”, - наголосили в СБУ.

Крім того, на це вказує і форма та розміри ракети, яку біло зафіксовано на чисельних фото та відео.

“Спроби російських пропагандистів порівняти ракету на відео, яка вражає лікарню за кілька сотень метрів, з розмірами будівлі на передньому плані - цинічна і безглузда маніпуляція. Траєкторія польоту ракети повністю відповідає характеристикам Х-101 (набір висоти, або “гірка”, перед атакою цілі, і атака приблизно під кутом 60 градусів); завдання удару по дитячій лікарні «Охматдит» саме КР авіаційного базування Х-101 зафіксовано матеріалами об'єктивного контролю за допомогою радарів”, - зазначили в СБУ.

Фото: СБУ

Нагадаємо, що Подоляк жорстко прокоментував ракетний удар РФ по "Охматдиту".

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