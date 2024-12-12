Вдарила зятя ножем у груди: чим закінчилася сімейна сварка у Білій Церкві (фото)

Горе-тещу затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання до обрання запобіжного заходу.

У Білій Церкві на Київщині 49-річна жінка вдарила зятя ножем у груди під час конфлікту.

Про це повідомили у поліції Київської області.

Про подію до поліції зателефонували та сповістилили з медичного закладу.

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Слідчі встановили, що у Білій Церкві під час спільного вживання алкогольних напоїв між жінкою та родичем виник словесний конфлікт. У розпалі суперечки кривдниця вдарила ножем у груди 43-річного зятя.

Постраждалого з пораненням грудної клітини одразу госпіталізували до лікарні, де медики надали необхідну допомогу.

Зловмисницю затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання до обрання запобіжного заходу.

Спеціалісти-криміналісти зафіксували на місці події сліди злочину.

Кривдниця вдарила ножем у груди 43-річного зятя / Фото: Поліція Києва / Facebook

Слідчі повідомили фігурантці про підозру за фактом завдавання умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України). Слідство триває.

Горе-теща може провести вісім років за ґратами / Фото: Поліція Києва / Facebook

Жінці загрожує до восьми років увʼязнення.

Нагадаємо, у Броварах на Київщині чоловік під час конфлікту дав дружині гранату, що була приведена в бойове положення, внаслідок чого стався вибух. Від отриманих травм 52-річна жінка померла в лікарні.

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