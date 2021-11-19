Вдалося відсудити у комерційної структури: пам’ятку історії - садибу Дмитрієва повернуто Києву

Садиба купця Дмитрієва розташована на Подолі на вулиці Хорива.

Прокуратура Києва відсудила у комерційної структури пам’ятку історії - садибу Дмитрієва на Подолі.

Садиба купця Дмитрієва розташована на Подолі на вулиці Хорива.

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Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури

Рішенням господарського суду міста Києва задоволено позов Київської міської прокуратури та скасовано незаконну реєстрацію за комерційною структурою права власності на вісім будівель по вул. Хорива в м. Києві, три з яких є пам’ятками історії та архітектури місцевого значення (садиба купця Й. М. Дмитрієва).

Установлено, що у 2010 році між комунальним підприємством та приватною фірмою був укладений інвестиційний договір на реконструкцію та будівництво об’єкту за адресою: вул. Хорива, літ. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З в Подільському районі м. Києва.

Водночас, не виконавши умови інвестиційного договору, приватне підприємство у 2017 році незаконно зареєструвало за собою право власності на вказані будівлі.

У зв’язку з цим, Київська міська прокуратура звернулась до господарського суду м. Києва з позовом про скасування реєстрації права власності за приватною структурою на комунальне майно, який судом задоволено.

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