"Вдало" поговорили: після розмови Трампа з Путіним у Києві лунають вибухи

Киян закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.
Увечері, 18 березня, під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи.
"Київ – в повітряному просторі перебувають ударні БпЛА! До відбою не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та залишайтесь в укриттях", – йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
КМВА повідомляє, що сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом.
Нагадаємо, що після переговорів Трампа з Путіним у Кремлі заявили, що диктатор нібито підтримав ідею відмовитися від ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури.
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