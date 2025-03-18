"Вдало" поговорили: після розмови Трампа з Путіним у Києві лунають вибухи

Киян закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.

Увечері, 18 березня, під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи.

"Київ – в повітряному просторі перебувають ударні БпЛА! До відбою не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та залишайтесь в укриттях", – йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

КМВА повідомляє, що сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом.

Нагадаємо, що після переговорів Трампа з Путіним у Кремлі заявили, що диктатор нібито підтримав ідею відмовитися від ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури.

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