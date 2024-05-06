Вчитель погрожував учню-переселенцю: у Департаменті освіти відреагували на інцидент (відео)

У Києві, у школі №37, спалахнув конфлікт між вчителем фізкультури та учнем-переселенцем з Луганськох області. Вчитель погрожував учню та обзивав його "сєпарською гнидою" нібито через те, що підліток не так чи не туди поставив швабру.

У Департаменті освіти і науки Києва відреагували на цей інцидент.

"Із приводу інформації про інцидент у ЗЗСО №37 Голосіївського району, що сьогодні, 6 травня 2024 року, шириться у соціальних мережах інформуємо. Управлінням освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації спільно з адміністрацією закладу освіти, ювенальною превенцією та учасниками освітнього процесу ЗЗСО №37 наразі здійснюється розгляд зазначеної ситуації", – зазначили у департаменті освіти.

За результатами розгляду будуть, у найкоротшій термін, прийняті відповідні управлінські рішення. Про них буде повідомлено додатково.

У поліції Києва сайту ТСН.ua повідомили, що проводять перевірку інциденту у школі.

У школі Києва вчитель погрожував учню-переселенцю

Нагадаємо, у Києві учня жорстоко побили у школі – у нього розрив яєчка.

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