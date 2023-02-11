Вчиняв розпусні дії щодо 11-річної дівчинки: під Києвом затримано зловмисника

Незнайомий чоловік посеред вулиці демонстрував дитині непристойності. Дівчинка саме поверталася додому зі школи.

Під Києвом чоловік посеред вулиці демонстрував 11-річній дівчині непристойності. Дитина саме поверталась додому зі школи. Малолітня злякалась і побігла до своєї оселі, де все розповіла батькам.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області 10 лютого.

"Наряд групи реагування патрульної поліції Бучанського управління терміново виїхав на місце і оперативно затримав зловмисника. Ним виявився 31-річний місцевий мешканець. Поліцейські помістили фігуранта до ізолятора тимчасового тримання", - йдеться у повідомленні.

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За фактом вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи слідчі розпочали досудове розслідування (ч. 2 ст. 156 ККУ).

Під час проведення слідчих дій правоохоронці виявили ще двох потерпілих жінок, до яких цього дня затриманий вчиняв розпусні дії. Слідчі також оголосили фігурантові про підозру за вчинення хуліганський дій (ч. 1 ст. 296 ККУ).

Нагадаємо, у Києві до п'яти років позбавлення волі засуджено 74-річного чоловіка за розбещення 8-річної дівчинки.

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