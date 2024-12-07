Вчиняв домашнє насильство відносно матері: в Києві затримали чоловіка

Йому загрожує до двох років позбавлення волі

Чоловіка, який неодноразово вчиняв домашнє насильство проти своєї матері, затримали столичні слідчі. Після кількох адміністративних штрафів, накладених судом за словесні образи та погрози, зловмисник продовжував вчиняти домашнє насильство.

Про це повідомили в Шевченківському управлінні поліції.

Жінка, 63-річна місцева мешканка, неодноразово зверталася до правоохоронців із заявами про погрози фізичною розправою та образи з боку сина. Всі випадки були задокументовані.

"Суд призначав 40-річному кривднику покарання у вигляді штрафів, а також зобов’язав його пройти обов’язкову програму для кривдників. Попри це, зловмисник продовжував принижувати та ображати матір", - йдеться в повідомленні.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до двох років.

Нагадаємо, у Києві хуліган образився на поліцейських і вирішив спалити їхню автівку.

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