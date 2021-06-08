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Вчені інституту хімії на спецобладнанні академії наук виготовляли тонни фальсифікованого алкоголю

Вчені інституту хімії на спецобладнанні академії наук виготовляли тонни фальсифікованого алкоголю

На ньому встигли заробити мільйон гривень.

Фальшивий алкоголь від вчених інституту хімії. Столичні правоохоронці викрили масштабне виробництво алкогольних напоїв, яке зорганізали просто у приміщенні підприємства академії наук, на обладнанні, призначеному для експериментів.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

За даними слідства, троє співробітників Дослідного виробництва інституту хімії за пів року встигли розлити понад 5 тисяч літрів алкоголю, продавали його з етикетками відомих брендів. На цьому хіміки нібито встигли заробити понад мільйон гривень.

У приміщеннях інституту слідчі виявили ємності із алкоголем, які продати не встигли. Трьом співробітникам повідомили про підозри.

Новини України: столичні копи викрили виробництво алкогольних напоїв у приміщенні академії наук

Новини України: столичні копи викрили виробництво алкогольних напоїв у приміщенні академії наук