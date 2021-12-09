Вбивство водія BlaBlaCar: СБУ виявила тіло Тараса Познякова

Спецслужбою отримано та перевіряються дані, що свідчать про можливий замовний характер вчинення вбивства.

Співробітники Служби Безпеки України виявили тіло водія BlaBlaCar Тараса Познякова. Спецслужбою отримано та перевіряються дані, що свідчать про можливий замовний характер вчинення вбивства.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на власні джерела.

До пошукових робіт була залучена спецтехніка Міноборони.

За даними джерела УП, тіло знайшли поблизу траси "Житомир - Київ". Минулого тижня стали відомі результати експертизи. Інформацію частково підтвердили в СБУ.

Попередньо кримінальне провадження кваліфіковане за п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає покарання позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Нагадаємо, Верховний суд України ухвалив остаточне рішення у справі про вбивство водія BlaBlaCar Тараса Познякова. Вбивцю хлопця Дмитра Голуба засудили до довічного позбавлення волі.

Як відомо, Тарас Позняков зник у Києво-Святошинському районі приблизно за 35 км від Києва 4 квітня 2016 року. Вранці він виїхав зі Львова на власному автомобілі, взявши невідомого попутника через популярний сервіс BlaBlaCar, проте до Києва так і не доїхав. Пізніше правоохоронці знайшли автомобіль зі слідами крові. 5 серпня поліція в Хмельницькій області у справі Тараса Познякова затримала ексбійця “Правого сектора” Дмитра Голуба.

Головний підозрюваний у вбивстві таксиста - Кінгісепп Луан, він загинув внаслідок вибуху саморобної вибухівки у квартирі на столичному проспекті Науки. Луан народився у Російській Федерації, більш відомий на прізвисько "Лука".

Головний підозрюваний у справі вбивства Тараса Познякова загинув у свій день народження

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