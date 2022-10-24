Вбивство військового у Києві: підозрювані вже мали судимості та пов'язані з ОПЗЖ

Головний із підозрюваних - це кримінальник Леонід Ігнатенко, 1982 року народження, який має три судимості.

Підозрювані у вбивстві військовослужбовця Олексія Щербини у Києві вже мали судимості та пов'язані з ОПЗЖ.

Про це розповів народний депутат України 7-8 скликання, заступник голови "Свободи" Андрій Іллєнко.

"Головний з них - це кримінальник Ігнатенко, який має три судимості. Ще двоє - це тітушки, які виконували функцію його охорони. Обидва - професійні спортсмени, теж мають серйозний кримінальний бекграунд. Один із них займався телефонним шахрайством, це коли тетефонують бабусям і намагаються видурити гроші. Показово, що під час судового процесу, то поруки подавали спортклуби, які пов'язані з ОПЗЖ, Ківою і Медведчуком", - зазначив Іллєнко.

Що відомо про затриманих злочинців

Паблік "Київ Оперативний" встановив особи підозрюваних:

Фото: Поліція Києва / Facebook

Ігнатенко Леонід Іванович (30.05.1982 р. н.)

Котирло Ігор Валерійович (20.12.1998 р. н.)

Вільцанюк В'ячеслав Володимирович (04.06.1996 р. н.).

До слова, Вільцанюк уже притягувався до відповідальності за телефонне шахрайство. Із клопотанням про передачу його на поруки зверталися трудові колективи ГО "Київський спортивний клуб бойових мистецтв" та ТОВ "СК "Спарта-Панкратіон". У червні 2020 року спортсмена перевели на цілодобовий домашній арешт.

Що відомо про загиблого військового

Про загиблого військового відомо, що це Олексій Щербина, 1988 року народження.

Олексій був добровольцем ДФТГ "Свобода" і готував документи на мобілізацію до батальйону "Свобода" в армії.

У нього залишилася дружина та маленька дитина.

Нагадаємо, 21 жовтня у Києві водій Lexus застрелив військового під час дорожнього конфлікту. Між чоловіками виник дорожній конфлікт через першочерговість проїзду. Після чого водій та пасажири авто Lexus побили потерпілого, а потім керманич позашляховика вистрелив в опонента та втік з місця події. Потерпілий від отриманих травм помер на місці.

22 жовтня суд обрав запобіжний захід учасникам дорожнього конфлікту, внаслідок якого був вбитий військовослужбовець Олексій Щербина. Один із фігурантів, який підозрюється в умисному вбивстві, та двоє його спільників - за хуліганські дії, перебуватимуть під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває.

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