Вбивство військового-добровольця у Києві: обвинувачених взяли під варту без права застави

У вбитого залишилася наречена, з якою вони повинні були побратися, та донька, яка народилася минулого року.

У Києві двох обвинувачених у справі щодо загибелі добровольця Добровольчого формування територіальної громади взято під варту без визначення застави – суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

"Київський апеляційний суд, розглянувши апеляційну скаргу прокурора, скасував рішення суду першої інстанції та обрав безальтернативні запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою двом обвинуваченим, яким інкримінують хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї у справі про умисне вбивство добровольця ДФТГ під час дорожного конфлікту", - йдеться у повідомленні.

14 серпня 2023 року Голосіївський районний суд Києва своїм рішенням продовжив всім обвинуваченим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та одночасно визначив для двох з них альтернативу у вигляді застави у розмірі 805 200 грн для кожного.

Не погоджуючись із вказаним рішенням, Голосіївська окружна прокуратура міста Києва внесла на нього апеляційну скаргу.

Колегією суддів Київського апеляційного суду підтримано позицію прокурора, скасовано рішення суду першої інстанції та постановлено нове, яким до обвинувачених застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без визначення альтернативи.

Що відомо про вбивство Олексія Щербини

21 жовтня 2022 року у Києві водій Lexus застрелив військового-добровольця під час конфлікту через неправильне паркування. Чоловік, який перебував за кермом, та двоє його пасажирів побили Олексія Щербину, після чого водій здійснив постріл із карабіна в його сторону.

Загиблий військовий-доброволець Олексій Щербина

Поліція та медики приїхали, коли він був ще живий, але врятувати військового не вдалося.

Під час судового засідання стали відомі особи нападників - це були Вячеслав Вільцанюк, Ігор Котирло та Леонід Ігнатенко. Звинувачення у вбивстві отримав лише Вільцанюк. Його поплічників звинувачують у хуліганстві.

Обвинувачені у вбивстві військового у Києві / Фото: Поліція Києва / Facebook

У вбитого залишилася наречена, з якою вони повинні були побратися, та донька, яка народилася минулого року.

Нагадаємо, 22 жовтня 2022 року суд обрав запобіжний захід учасникам дорожнього конфлікту, внаслідок якого був вбитий військовослужбовець Олексій Щербина.

Читайте також: