Вбивство учасника АТО у Києві: поліція відкрила провадження та оприлюднила деталі (фото)

Попередньо поліцейські встановили, що між компанією знайомих виник конфлікт, у ході якого один із чоловіків вдарив іншого.

Поліцейські з’ясовують обставини смерті учасника АТО на Осокорках у Києві.

Розпочато кримінальне провадження.

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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Сьогодні, 27 жовтня, вночі до чергової частини поліції Києва від перехожих надійшло повідомлення про те, що на прибудинковій території будинку на вул. Завальній виявили тіло чоловіка без ознак життя. Оперативний черговий направив на адресу слідчо-оперативну групу", - йдеться у повідомленні.

Попередньо поліцейські встановили, що між компанією знайомих виник конфлікт, у ході якого один із чоловіків вдарив іншого. Згодом 30-річного потерпілого без ознак життя виявили перехожі та викликали поліцію.

Для встановлення остаточної причини смерті тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу.

Відомості про подію зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Триває досудове розслідування.

Відомо, що загиблий – ветеран АТО Дмитро Табачников. Чоловік винаймав житло у Києві, а коли грошей не вистачило, оселився наприкінці літа у закинутій будівлв на Славутичі. Випивав. Жив із колишнім засудженим та його вагітною подругою.

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