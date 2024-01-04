У Києві затримали чоловіка, якого підозрюють у численних вбивствах. У поліції його перевірятимуть на причетність до щонайменше 10 аналогічних злочинів по всій країні. Сам чоловік – не з України та перебував тут нелегально.

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"Увага, розшук!" Саме з таким закликом до киян звернулись правоохоронці 3 січня. На фото чоловік, якого підозрювали у вбивстві жінки. Її бездиханне тіло знайшли у Голосіївському районі Києва з ознаками насильницької смерті. Схоже, одна з камер зафіксувала чоловіка та його жертву саме під час скоєння злочину.

Поліція одразу почала бити на сполох і не дарма. Того ж дня підозрюваного у вбивстві затримали. Як пише телеграм-канал Київ Оперативний, ним виявився 37-річний громадянин Узбекистану. Він був нелегалом – не мав жодного документа, який дозволяв би йому жити чи перебувати в Україні.

У Києві затримали "серійного вбивцю"?!

Його мотиви поки точно не відомі, утім, за даними ЗМІ, свою жертву – 54-річну жінку він нібито вбив 2 січня ножем біля квіткового кіоску у Голосіївському районі столиці. Жертва також була пограбована – у неї забрали ювелірні вироби, які поліція знайшла у чоловіка під час затримання. За інформацією правоохоронців, жінка приїхала до Києва з Дрогобича Львівської області.

Але це далеко не все. Як стверджують медійники, за чоловіком може стояти ціла серія різних злочинів, а розшукували його ще з минулого року.

Поліція перевіряє чоловіка!

Правоохоронці перевіряють можливу причетність затриманого до пограбування жінки в Оболонському районі столиці річної давнини та ще до щонайменше 10 подібних злочинів, всі вони менш тяжкі та здебільшого саме майнові. Обіцяють, що вже незабаром у поліції розкажуть більше деталей. Але виходить, що злочинця розшукували цілий рік.

Не так давно, а саме 30 грудня 23-го року у поліції Києва звітували й про інше важливе затримання. Правоохоронцям вдалося вислідити та схопити серійного домушника. При чому схопили зловмисника буквально на гарячому – той саме їхав з чергової "справи".

"30 грудня, оперативники управління карного розшуку столичного главку затримали чоловіка за вчинення квартирної крадіжки. Порушника, 1977 року народження, затримали відразу після вчинення ним чергового злочину. Під час обшуку за місцем мешкання порушника та автомобіля "Мерседес", на якому він пересувався, слідчі Солом’янського управління поліції виявили речові докази, що вказують на його причетність до вчинення кримінального правопорушення. Зокрема вилучено відмички, ключі, рукавички, мобільний телефон, декілька сім-карт, а також викрадені у громадян речі. Крім того, встановлено, що затриманий раніше вчинив ще одну квартирну крадіжку у Деснянському районі столиці. Наразі поліцейські перевірять його на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території столиці".

Є й гарна новина від наших поліцейських. Напевно, всі пам'ятають, як мужній чоловік врятував сусідські авто від вогню – тільки-но побачивши, як горить його бус, одразу вибіг і перевіз авто подалі від інших. Чоловік отримав опіки обличчя, втім відмовився від госпіталізації. Так-от правоохоронці не залишили його без заслуженої уваги та вручили чоловіку подяку і подарували іменний годинник.

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