Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: підозрюваному обрано запобіжний захід

Працівник УДО на час розслідування справи перебуватиме під вартою.

Печерський райсуд столиці обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві 16-річного підлітка на станції фунікулера в Києві.

Про це повідомили кореспонденти ТСН.ua.

Так, запобіжний захід підозрюваному у вбивстві хлопця передбачає тримання під вартою на 60 діб без права на внесення застави, тобто до 5 червня.

Нагадаємо, напередодні на станції фунікулера у Києві стався конфлікт між чоловіком, який служить водієм в Управлінні державної охорони України, та неповнолітнім. Після виходу з вагону на верхній станції правоохоронець штовхнув підлітка. Той впав та розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці.

За даними джерел ТСН.ua у правоохоронних органах, у момент скоєння правопорушення чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. На час проведення розслідування військовослужбовця усунуто від виконання обов’язків.

Військовослужбовцю УДО було повідомлено про підозру в умисному вбивстві.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Моторошна трагедія на фунікулері у Києві: підліток загинув миттєво!

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