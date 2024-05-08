Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: ексспівробітнику УДО загрожує довічне увʼязнення

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування за фактом трагедії на станції фунікулера у Києві, в результаті якої загинув підліток. Працівнику УДО Артему Косову перекваліфікували підозру на тяжчу статтю.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

У ході розслідування слідчі Бюро встановили, що позбавлення життя неповнолітнього вчинено з хуліганських мотивів, а тому перекваліфікували підозру на ч. 2 ст. 115 ККУ, яка передбачає довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, 7 квітня співробітник Управління державної охорони, перебуваючи в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, рухаючись у вагоні фунікулера, почав безпричинно чіплятися до пасажирів, в тому числі до неповнолітніх. Після виходу з вагона правоохоронець підійшов до підлітка та силою штовхнув його у вікно. Хлопець впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці події.

Затриманий відразу був відсторонений від виконання своїх обов’язків. Його командування надало повне сприяння у проведенні невідкладних слідчих дій.

Раніше повідомлялось про те, мати вбитого у фунікулері 16-річного хлопця розповіла щемливі подробиці.

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