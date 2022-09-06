Вбивство одеського бізнесмена Ряжева в Києві: правоохоронці повідомили про підозру чоловікові (фото)

Воно сталося у Голосіївському районі Києва у березні 2017 року. Зловмисник відкрив вогонь по автомобілю Mercedes-Benz CLS, у якому бізнесмен їхав із двома дітьми. Постраждалий помер на шляху до лікарні.

Підозрюваному загрожує до п’ятнадцяти років за ґратами або довічне позбавлення волі, повідомили в поліції Києва.

Співробітники поліції встановили свідків події, переглянули записи з камер відеоспостереження і розпочали розшук підозрюваного у вбивстві чоловіка. Було проведено низку слідчих дій та призначені відповідні експертизи, за результатами яких встановлено стрільця.

Під час досудового розслідування з'ясувалося, що зловмисник також причетний до розбійного нападу на киянку в Оболонському районі столиці. Чоловік разом зі своїми спільниками силою утримував жінку в гаражному боксі та вимагав від неї 75 тисяч доларів.

Зловмиснику заочно повідомили про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 187 – розбій , вчинений за попередньою змовою групою осіб;

, вчинений за попередньою змовою групою осіб; ч. 2 ст. 146 - незаконне позбавлення волі , вчинене за попередньою змовою групою осіб;

, вчинене за попередньою змовою групою осіб; ч. 2 ст. 189 - вимагання , вчинене за попередньою змовою групою осіб;

, вчинене за попередньою змовою групою осіб; п. 5, 11, ч. 2, ст. 115 - умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб, та вчинене на замовлення.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, після смерті бізнесмена Ряжева залишилося близько трьох десятків кредиторів, яким він винен від 100 000 доларів до пів мільйона.

Фото: Національна поліція України

Фото: Національна поліція України

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