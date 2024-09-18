Вбивство на АЗС у Києві: що загрожує підозрюваному за скоєний злочин

Підозрюваному інкримінують злочини за чотирма статтями ККУ, що загрожує йому довічним ув'язненням.

Чоловіку, який вбив водія автомобіля на АЗС у Святошинському районі столиці інкримінують умисне вбивство з корисливих мотивів, незаконне заволодіння транспортним засобом, розбій та незаконне поводження зі зброєю.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ Нацполіції Києва.

"Мотиви скоєного злочину встановлюються. Слідство не виключає, що зловмисник міг перебувати під дією психотропних чи наркотичних речовин. Наразі слідчі очікують результатів медичного освідування", – йдеться у повідомленні.

Слідчі також передали до суду клопотання про взяття підозрюваного під варту. Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, чоловік, який здійснив вбивство на АЗС у Києві, наразі не може пояснити мотиви своїх дій. Підозрюваний, ймовірно, перебуває під дією невідомих препаратів.

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