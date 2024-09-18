Вбивство на АЗС у Києві: прокуратура оприлюднила нові подробиці про затриманого (фото)

Мотиви своїх дій чоловік пояснити не може, оскільки, ймовірно, перебуває під дією невідомих препаратів.

У Києві сталося вбивство на АЗС. Затриманому повідомлено про підозру в умисному вбивстві, заволодінні автомобілем, розбої та зберіганні зброї.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури Києва 41-річному киянину повідомлено про підозру в умисному вбивстві з корисливих мотивів, розбої, незаконному заволодінні транспортним засобом та незаконному носінні і зберіганні боєприпасів (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, 18 вересня вранці на АЗС на Кільцевій дорозі, підозрюваний з гладкоствольною рушницею марки Derya Сarina X-Celerate CRX 201 в руках підійшов до 65-річного чоловіка, який збирався сісти у власний автомобіль марки Honda Accord.

Після короткого діалогу підозрюваний здійснив смертельний постріл в голову власника машини, після чого забрав ключі від автомобіля, сумку з особистими речами, сів за кермо і поїхав з місця злочину.

Гладкоствольна рушниця марки Derya Сarina X-Celerate CRX 201 / Фото: Київська міська прокуратура

Автівку загиблого чоловік припаркував біля гаража, який перебуває у його користуванні, де стояв і його автомобіль.

За деякий час стрілка затримали працівники поліції. Відомо, що він киянин. Мотиви своїх дій чоловік пояснити не може, оскільки, ймовірно, перебуває під дією невідомих препаратів. У нього взято аналіз на вміст в організмі наркотичних чи психотропних речовин.

У підозрюваного взято аналіз на вміст в організмі наркотичних чи психотропних речовин / Фото: Київська міська прокуратура

Під час проведення обшуку у підозрюваного вдома вилучили корпус гранати Ф-1 та запал. Також у чоловіка знайшли документи про непридатність до військової служби за станом здоров’я з виключенням з військового обліку.

Вдома у підозрюваного знайшли корпус гранати Ф-1 та запал / Фото: Київська міська прокуратура

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, за розстріл "Лексуса" у Дніпровському районі Києва і за вчинення замаху на умисне вбивство на замовлення чоловіка засуджено до 11 років позбавлення волі.

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