Вбивство Катерини Гандзюк: суд оголосив вирок обвинуваченим

Суд виніс вирок у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

Дніпровський райсуд Києва 26 червня оголосив вирок у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Обвинувачені отримали 10 років позбавлення волі – Владислава Мангера визнали винним у замовленні нападу, а Олексія Левіна – в організації.

Про це повідомляють журналісти із зали суду.

Також вони мають виплатити родині Гандзюк компенсацію моральної шкоди у розмірі 15 мільйонів гривень.

Вбивство Катерини Гандзюк

У Херсоні 31 липня 2018 року Катерину Гандзюк облили кислотою. З опіками її доправили в реанімацію, вона перенесла понад 10 операцій. А вже 4 листопада жінка померла у київській лікарні від розриву тромбу. Їй було 34 роки. Нападник чекав жертву біля під'їзду і хлюпнув на дівчину концентрованою сірчаною кислотою. Жінка отримала опіки 30% тіла. Її справу одразу ж перекваліфікували на закінчене умисне вбивство.

Катерина була громадською діячкою, колишньою радницкю міського голови Херсона, виконувала обов'язки керівниці справами виконавчого комітету Херсонської міськради.

У серпні 2020 року Дніпровський суд почав розгляд справи про убивство Катерини Гандзюк по суті. На лаві підсудних опинились імовірні організатори – голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер та радник Олексій Левін.

Перед нападом Левіна і Мангера Гандзюк звинуватила у причетності до підпалу Олешківського лісу задля безперешкодного списання та розпилу.

Суд над Владиславом Мангером та Олексієм Левіним тривав понад три роки.

Також відомо, що у березні 2022 року російські загарбники обікрали та пошкодили квартиру убитої активістки Катерини Гандзюк.

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