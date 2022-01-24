Вбив, розчленував кохану і поклав до морозилки: у Києві судитимуть чоловіка

Вбив, розчленував кохану і поклав до морозилки: у Києві судитимуть чоловіка

Між обвинуваченим та потерпілою виникла сварка, у ході якої чоловік завдав жінці 17 ножових поранень.

У Києві до суду скеровано обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом вчинення умисного вбивства співмешканки у Подільському районі столиці.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в серпні 2021 року між обвинуваченим та потерпілою виникла сварка, у ході якої чоловік завдав жінці 17 ножових поранень, таким чином позбавивши її життя.

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Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Після цього з метою приховати злочин обвинувачений розчленував тіло потерпілої та помістив його до морозильної камери. Після цього чоловік виїхав з міста, однак був затриманий працівниками поліції на території Черкаської області.

За результатами проведеної судової психіатричної експертизи обвинуваченого визнано осудним.

Злочин кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 КК України як умисне вбивство, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі строком до 15 років. Обтяжуючою кримінальну відповідальність обставиною є вчинення злочину, пов’язаного із домашнім насильством.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Нагадаємо, учасницю проєкту "Панянка-Селянка" виявили мертвою у власній квартирі у Києві. Жорстоке вбивство скоїв її чоловік, з яким вони нещодавно побралися, але дуже часто сварилися. Зазначимо, що жінка перевезла його із Харкова до столиці навесні 2021 року і доглядала після інсульту. Вона його прихистила та виходила. А він так по-звірячому віддячив коханій.

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