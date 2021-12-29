Вбивство головного лікаря з Рівненської області: підозрюваних таксистів взяли під варту

Підозрюваних взяли під варту без права внесення застави.

Двох іноземців, які працювали таксистами у Києві, і яких підозрюють у жорстокому вбивстві та пограбуванні 50-річного головного лікаря із Рівненської області, взяли під варту.

Про це сьогодні, 29 грудня, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.



"За клопотанням Святошинської окружної прокуратури міста Києва двом іноземцям, підозрюваним у вбивстві головного лікаря одного з санаторіїв з Рівненщини, обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, за даними слідства, вбивство сталася 20 грудня 2021 року. 50-річний головний лікар одного з санаторіїв у Рівненській області, перебуваючи у Києві, сів до таксі та попросив підвезти його до готелю.

За кермом автомобіля був 34-річний громадянин Киргизької Республіки. Також в транспортному засобі перебував приятель водія - 43-річний громадянин Узбекистану. Таксисти погодились підвезти жителя Рівненщини. Зловмисники дорогою до готелю вирішили пограбувати чоловіка. Тоді один із нападників кілька разів вдарив 50-річного чоловіка пляшкою по голові. Через це медик знепритомнів. Після чого лікаря відвезли до Бучанського району Київщини, де в непритомному стані залишили у лісосмузі зі зв’язаними руками та ногами.

За даними видання "Вісті Рівненщини", зловмисники вбили директора санаторію “Червона Калина” Ярослава Сивого. Інформацію про це журналістам підтвердив брат покійного.

Дії підозрюваних кваліфікували за п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

Вбивство у Павлограді: справа, у якій довелося піти на ексгумацію тіла загиблого

Читайте також: