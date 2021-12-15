Вбивча пристрасть: у Києві чоловік під час сексу задушив свою знайому

Вбивча пристрасть: у Києві чоловік під час сексу задушив свою знайому

Після статевого акту чоловік вийшов із кімнати, а коли повернувся, знайшов тіло жінки.

У Києві чоловік під час статевого акту задушив свою партнерку. Те, що сталася трагедія, він зрозумів лише згодом.

Про це йдеться у вироку суду.

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Як стало відомо, інцидент стався ще у листопаді 2020 року. На вулиці Ушинського, поряд зі станцією “Караваєві Дачі”, чоловік зустрів свою знайому. Згодом вони вирішили вирушити до неї додому. Після застілля вони кілька разів вступили у статевий зв'язок.

Під час останнього акту жінка лежала на животі та обличчям на подушці. Її руки були за спиною, внаслідок чого вона не могли контролювати те, що відбувається. Чоловік у цей час тримав її рот і носа рукою.

Коли секс добіг кінця, чоловік пішов на кухню. Пізніше він повернувся до кімнати, проте виявив жінку в тому ж положенні. Коли підійшов до неї — побачив на подушці кров та неживе тіло киянки.

“Після того, як він задовольнив свої потреби, відпустив потерпілу, яка тяжко дихала. Він пішов на кухню, а коли повернувся, виявив, що потерпіла не подає ознак життя, а з рота в неї тече кров. Він викликав швидку допомогу та поліцію. Обвинувачений свою вину визнав повністю і не оспорював фактичні обставини провадження”, — йдеться у судовому рішенні.

Зважаючи на те, що чоловік покаявся, а також його складні сімейні обставини, суд призначив йому випробувальний термін у п'ять років.

Нагадаємо, що у Кам'янському на лаві підсудних опинився 44-річний чоловік. Його звинувачують у зґвалтуванні трьох своїх доньок 16, 13 та 11 років.

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