​​Вбивав та імітував страту мирних мешканців Київщини: судитимуть заступника командира бойової машини ЗС РФ

Російського єфрейтора звинувачено у жорстокому поводженні з цивільним населенням, поєднаним з умисним вбивством та в інших порушеннях законів і звичаїв війни.

На Київщині судитимуть заступника командира бойової машини ЗС РФ, який вбивав та імітував страту мирних мешканців села Гавронщина.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт в порядку спеціального досудового розслідування стосовно командира бойової машини – навідника-оператора 37 мотострілецької бригади 36 загальновійськової армії за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням, поєднаним з умисним вбивством та інших порушеннях законів і звичаїв війни (ч.1 ст. 438, ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 438, ч. 2 ст. 438 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у березні 2022 року під час окупації села Гавронщина Бучанського району Київської області обвинувачений єфрейтор зупинив на вулиці місцевого беззбройного цивільного мешканця, який не становив для нього жодної загрози. Погрожуючи зброєю, він змусив чоловіка лягти на землю та вибивав інформацію про його приналежність до Збройних сил України та інших військових чи громадських формувань. Після побиття поставив потерпілого до стіни та вбив його пострілом у голову з автоматичної зброї.

Також обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спільно зі співслужбовцями зайшов до будинку та наказав присутнім чотирьом особам пройти до однієї кімнати. Він тривалий час тримав потерпілих під прицілом і проводив їх допит. Потім наказав всім стати в шеренгу один за одним, аргументуючи це тим, що не хоче витрачати зайві патрони на їх вбивство. Після цього, імітуючи страту беззбройних мирних мешканців, він здійснив постріл в стелю і залишив будинок, пообіцявши прийти наступного дня та всіх розстріляти.

Крім того, єфрейтор разом з іншими військовослужбовцями РФ зайшли до будинку жінки та, погрожуючи зброєю, заволоділи її автомобілем. Через декілька тижнів аналогічним способом окупанти заволоділи автівкою іншого мешканця села Гавронщина.

Нагадаємо, під Києвом виявлено залишки нерозірваної бойової частини ворожого безпілотника, збитого раніше.

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