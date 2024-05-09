Вбив та розчленував тіло власного сина: як покарали мешканця Київщини (фото)

Голову сина підозрюваний сховав у чагарниках неподалік від житлового комплексу в селі Софіївська Борщагівка.

Мешканця Київщини, який вбив та розчленував тіло власного сина, засуджено до 11 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Києво-Святошинської окружної прокуратури суд визнав винним мешканця Київщини у вбивстві власного сина (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання – 11 років позбавлення волі", – йдеться у повідомленні прокуратури.

Прокурори у суді довели, що у селищі Білогородка наприкінці вересня 2022 року у приватному садовому будинку між батьком та сином на ґрунті довготривалих неприязних стосунків під час розпиття спиртних напоїв виник конфлікт. У ході сварки батько завдав ударів руками по голові сина, після чого останній не подавав ознак життя.

"З метою приховування вчиненого злочину чоловік за допомогою кухонного ножа розчленував тіло потерпілого шляхом відсічення голови від тулуба. Потім, на власному автомобілі перемістив тулуб вбитого до лісопосадки на території Білогородської територіальної громади. Голову сина він сховав у чагарниках неподалік від житлового комплексу в селі Софіївська Борщагівка", – повідомили у прокуратурі.

Тіло сина чоловік розчленував за допомогою кухонного ножа

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, у Чернігові донька розстріляла батька-тирана.

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