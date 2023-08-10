Вбив, розчленував та спалив тіло: мешканцю Київщини оголосили вирок за вбивство дружини

У помешканні разом із чоловіком проживали четверо спільних з убитою дітей, яким чоловік казав, що мати поїхала в гості.

На Київщині чоловік убив колишню дружину, відрізав потерпілій голову, кінцівки, а потім спалив у грубі власного будинку. Прокурори Білоцерківської окружної прокуратури довели в суді вину чоловіка в умисному вбивстві колишньої дружини.

Про це йдеться у повідомленні Київської обласної прокуратури.

"Встановлено, що в лютому 2021 року в селі Розкішна Білоцерківського району чоловік завдав колишній дружині множинних ударів кулаками в голову, від чого остання знепритомніла. Після цього він переніс її до гаража на території домоволодіння, де вони спільно проживали. Там засуджений відрізав потерпілій голову, кінцівки, а потім упродовж чотирьох днів спалював частини тіла у грубі будинку", - йдеться у повідомленні.

В цей період у помешканні разом із чоловіком проживало четверо спільних з убитою дітей, яким чоловік казав, що мати поїхала в гості.

Вироком суду злочинця засуджено до 15 років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме у слідчому ізоляторі.

Нагадаємо, на Київщині чоловік через ревнощі підпалив будинок колишньої коханої.

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