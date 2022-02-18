Вбив рідного батька: на Київщині "на гарячому" затримали 23-річного хлопця (відео)

Чоловік помер до приїзду медиків.

У Ржищеві Київської області "на гарячому" затримали 23-річного хлопця, який вбив рідного батька. Поліцейські приїхали на виклик та побачили молодика з ножем та скривавленого чоловіка.

Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

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Правоохоронці одразу затримали хлопця. Його батько помер ще до приїзду швидкої допомоги.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч.1 ст. 115 ККУ - умисне вбивство. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Нагадаємо, що у Кам'янському Дніпропетровської області чоловік під час сімейного конфлікту побив дружину, а потім її задушив. Після цього він зателефонував до поліції і повідомив, що знайшов її мертвою.

Поліція Київської області

Поліція Київської області

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