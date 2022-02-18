Вбив рідного батька: на Київщині "на гарячому" затримали 23-річного хлопця (відео)

Чоловік помер до приїзду медиків.
У Ржищеві Київської області "на гарячому" затримали 23-річного хлопця, який вбив рідного батька. Поліцейські приїхали на виклик та побачили молодика з ножем та скривавленого чоловіка.
Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.
Правоохоронці одразу затримали хлопця. Його батько помер ще до приїзду швидкої допомоги.
Зловмиснику повідомили про підозру за ч.1 ст. 115 ККУ - умисне вбивство. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
Нагадаємо, що у Кам'янському Дніпропетровської області чоловік під час сімейного конфлікту побив дружину, а потім її задушив. Після цього він зателефонував до поліції і повідомив, що знайшов її мертвою.
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