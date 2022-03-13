Вбитий в Ірпені журналіст працював у TIME над проєктом про глобальну кризу біженців

Вбитий в Ірпені журналіст працював у TIME над проєктом про глобальну кризу біженців

Брент брався за найважчі історії в усьому світі, повідомили в американському виданні.

Загиблий 13 березня в Ірпені американський журналіст Брент Рено працював на видання Time. Зокрема, станніми тижнями він працював над проєктом про глобальну кризу біженців.

Про це йдеться у заяві головного редактора і гендиректора TIME Едварда Фелсенталя, а також президента і головного директора TIME і TIME Studios Іана Орефіса.

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"Ми спустошені втратою Брента Рено. Як відзначений нагородами режисер і журналіст, Брент брався за найважчі історії в усьому світі, часто разом зі своїм братом Крейгом Рено. Останніми тижнями Брент перебував у регіоні, працюючи над проєктом TIME Studios, присвяченим глобальній кризі біженців", ­– йдеться у повідомленні.

"Наші серця з усіма близькими Брента. Важливо, щоб журналісти мали змогу безпечно висвітлювати це вторгнення та гуманітарну кризу в Україні, що тривають", – додали в заяві видання.

Нагадаємо, 13 березня під обстрілами російських військ Ірпені Київської області загинув 51-річний американський журналіст Брент Рено, який мав зі собою посвідчення кореспондента The New York Times.

У виданні повідомили, що він не мав їхньої акредитації.

Разом з Рено був ще один журналіст. Він зазнав поранення, проте вижив і був доставленій до лікарні.

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