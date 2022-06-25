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Вбили пострілом у голову: у Печерському районі Києва виявили тіло чоловіка у власній квартирі

Вбили пострілом у голову: у Печерському районі Києва виявили тіло чоловіка у власній квартирі

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Вбили пострілом у голову: у Печерському районі Києва виявили тіло чоловіка у власній квартирі

Правоохоронці встановлюють обставини вбивства та особу загиблого чоловіка.

У Печерському районі столиці, на бульварі Дружби Народів,  правоохоронці виявили чоловіка, якого вбили пострілом у голову у власній квартирі.

Про це повідомляє поліція Києва. 

 "До поліції надійшло повідомлення про те, що у одній із квартир на бульварі Дружби Народів тривалий час гучно працює телевізор та ніхто не реагує на зауваження сусідів. Для з’ясування всіх обставин за вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції", - йдеться у повідомленні.

Оскільки мешканці квартири, де гучно працював телевізор, ніяк не реагували на стукіт у двері, було прийнято рішення зайти до оселі. У помешканні правоохоронці виявили тіло невідомого із ознаками насильницької смерті та вогнепальним пораненням в голову.

Працівники поліції проводять першочергові слідчі дії, встановлюють особу загиблого та всі обставини його смерті. 

© Поліція Києва / Facebook
Фото: Поліція Києва / Facebook

Нагадаємо, у Житомирській області чоловік зарубав свого племінника, а тіло заховав.

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